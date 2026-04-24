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Tony Parker, président et propriétaire de l’ASVEL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’ASVEL voudrait rester en Euroleague avec Tony Parker comme coach

  • par LR

    • Le club de basket villeurbannais ambitionnerait de rester en Euroleague avec l’arrivée de Tony Parker comme nouvel entraîneur pour la saison 2026-2027.

    Coup de tonnerre chez l’ASVEL. Alors que le club de basket villeurbannais semblait sur le départ en Euroleague, il semblerait que l’ASVEL souhaite se maintenir dans la compétition et y évoluer la saison prochaine, avec Tony Parker comme entraîneur principal, révèle Eurohoops.

    D’après nos confrères, la direction voudrait se maintenir dans la compétition pour la saison 2026/2027, mais les ambitions de Tony Parker pour la NBA Europe pourraient toutefois freiner le projet, certains actionnaires préférant un retrait de l’Euroleague en raison des prises de position de l'ancien joueur du club rhodanien.

    De son côté, l’Euroleague Basketball souhaiterait consolider son avenir avec des contrats sur le tong terme. Ce que l’ASVEL n’a toujours pas signé. Une condition toutefois indispensable pour sa participation.

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