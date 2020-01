Sondage : les listes Collomb et écologistes au coude à coude à Lyon

Exclusif. À deux mois des élections municipales, un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio laisse entrevoir une issue incertaine dans le duel que se livrent les écologistes et Gérard Collomb à Lyon. Les deux listes arrivent en tête avec 22 % des intentions de vote.

Les impressions de l’automne se confirment. À tout juste deux mois du premier tour des élections municipales, un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio donne les écologistes à égalité, au premier tour, avec Yan Cucherat (LREM), le candidat adoubé par Gérard Collomb pour tenter de lui succéder. Avec 22 % d’intention de vote, Grégory Doucet (EE-LV) s’impose comme le candidat de l’alternative à la majorité sortante, une position qu’une poignée de listes tentent d’incarner.

Blanc et Képénékian décrochés

Georges Képénékian, ancien locataire de l’hôtel de ville qui se présente sans étiquettes dans une sorte de dissidence d’En Marche, décroche : 9 %. Étienne Blanc (LR) ne parvient pas à s’inviter dans le match qui s’installe entre EE-LV et LREM. Crédité de 14 % d’intention de vote, il est relégué, à l’heure où la campagne s’intensifie, au rôle d’arbitre. Sur leur gauche, les écologistes emmenés par Grégory Doucet peuvent espérer trouver des réserves de voix : Nathalie Perrin-Gilbert (Gram-LFI) arrive en quatrième position avec 13 %. Avec 6 %, le PS ne pourrait se maintenir au second tour, mais être sauvé par d’autres listes. La liste du Rassemblement national menée par Agnès Marion ne serait pas non plus en mesure de se maintenir dans tous les arrondissements et confirme ainsi les difficultés du parti de Marine Le Pen en milieu urbain.

Méthodologie : l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 705 personnes, représentatif de la population de la commune de Lyon âgée de 18 ans et plus inscrite sur les listes électorales. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé) après stratification par circonscription. Les interviews ont été réalisées par téléphone du 6 au 11 janvier 2020.