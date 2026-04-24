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chien et maître. Crédit ArtHouse Studio/ Pexels

Villes où il fait bon vivre pour les animaux : Lyon parmi les mauvais élèves

  • par Loane Carpano

    • Avec une moyenne de 10,3 / 20, Lyon arrive à la 26e place du classement des villes où il fait bon vivre pour les animaux.

    Malgré ses aires d'ébats canins et ses nichoirs à chauve-souris, Lyon ne semble pas à la hauteur pour les animaux. Vendredi 24 avril, la fondation 30 Millions d'Amis a publié son classement des villes où il fait bon vivre pour les animaux. Evaluées sur six critères, à savoir, l'accessibilité, la propreté, la sensibilisation, l'engagement municipal, la solidarité et la gestion des chats errants, 42 villes françaises de plus de 1 000 habitants étaient en lice.

    Dans ce classement, Lyon n'a pas brillé et se classe à la 26e position avec une moyenne de 10,3. Elle gagne néanmoins quatre places par rapport à l'an passé. Si les résultats en terme de transports sont excellents (20/20), côté propreté, la ville des Lumières obtient une faible note de 3/20. Les résultats ne sont pas meilleurs en termes d'espaces verts (9,3/20), ni en termes d'engagement (4,6/20).

    A quelques pas, la Ville de Villeurbanne fait une remontée fulgurante en gagnant dix places en un an. Elle se positionne désormais 24e, soit juste devant Lyon.

    Lire aussi : Municipales : comment Grégory Doucet veut faire de Lyon "une ville pour les animaux"

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