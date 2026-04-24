Au festival Quais du départ, des collégiens du Rhône découvrent un film et débattent d’écologie avec ses créateurs.

A l'occasion du festival Quais du départ, six classes et 45 collégiens rhodaniens ont pu assister à la projection du film Gardiens des oiseaux en avant-première, au Briscope de Brignais. La productrice et réalisatrice, Muriel Barra, ainsi que le chef opérateur, Marco Rebuttini, étaient présents lors de la séance. L'occasion pour les élèves d'échanger et de débattre avec eux autour de la problématique environnementale.

Cet événement a été organisé dans le cadre du dispositif "Collège au cinéma", issu du guide des actions éducatives que le Département du Rhône met à disposition aux chefs d’établissement de son territoire. L'objectif ? Eveiller les élèves sur le 7e art et leur offrir les bases pour se constituer une culture cinématographique.

Le film sera présenté au public lors du festival Quais du départ le 24 avril.

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