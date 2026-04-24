Le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation après des travaux d’urgence

Fermé début avril après la découverte d’une fissure inquiétante, le pont du Général Leclerc est de nouveau accessible à tous les usagers depuis ce vendredi 24 avril.

Bonne nouvelle pour les habitants du Val de Saône : le pont du Général Leclerc, qui relie Fontaines-sur-Saône à Collonges-au-Mont-d’Or, a rouvert ce vendredi 24 avril à 15 h. L’ouvrage avait été fermé aux véhicules motorisés le 4 avril après la détection d’une fissure importante sur l’une de ses poutres lors d’une inspection de sécurité.

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La Métropole de Lyon a rapidement engagé des mesures d’urgence. Des capteurs ont d’abord été installés pour surveiller l’évolution de la fissure, avant le lancement de travaux de consolidation. Les équipes ont mis en place un dispositif métallique agissant comme un "serre-joint" afin de stabiliser la poutre fragilisée, une opération technique qui a nécessité le perçage du tablier et l’intervention d’une nacelle sous l’ouvrage.

Après des tests de résistance jugés concluants, la circulation peut reprendre pour tous les véhicules, y compris les poids lourds, tout en maintenant une surveillance continue. Une réouverture rapide saluée par la Métropole, qui souligne l’importance stratégique de cette traversée pour les habitants et les entreprises du secteur.