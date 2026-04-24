Rhône : une octogénaire mortellement renversée par un camion à Ampuis

Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Une femme de 85 ans a été renversée vendredi matin dans le centre d’Ampuis (Rhône). Elle n’a pas survécu à ses blessures.

Le drame est survenu vendredi matin aux alentours de 10 h 30 dans le centre d’Ampuis (Rhône). Selon nos confrères du Progrès, une dame de 85 ans a été renversée par un camion boulevard des Allées alors qu’elle traversait un passage protégé.

Dépêchés sur place pendant plus d'une heure, les secours n’ont pas réussi à réanimer la victime. Circulant sur une voie en ligne droite, le chauffeur ne l’aurait pas vu.