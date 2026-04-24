Rhône : des travaux prévus sur la RD 86E1 la semaine prochaine

Des travaux de bordurages de la chaussée seront réalisés le 27 avril sur la RD 86E1 à Bessenay (Rhône).

Les automobilistes devront s’adapter la semaine prochaine. Le Département du Rhône prévoit en effet des travaux sur les routes entre le 27 avril et le 3 mai.

Dans le détail, des travaux de bordurages de chaussées seront réalisés sur la commune de Bessenay. Coût total des opérations : 9 953 euros.

En conséquence, la route sera barrée, mais une déviation sera mise en place pour pallier ce désagrément.

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