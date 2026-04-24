Villeurbanne : Cédric Van Styvendael se tient "prêt" à la mise en oeuvre du nouveau programme ANRU 3

Après l'annonce du Premier ministre sur le troisième programme de renouvellement urbain pour 2030-2040, le maire de Villeurbanne estime que la réussite de l’ANRU 3 "passera par une confiance renouvelée envers les collectivités locales."

En déplacement à Marseille ce jeudi 23 avril, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le lancement du troisième programme de renouvellement urbain, l’ANRU 3, pour la période 2030-2040. Ce nouveau volet doit mettre l’accent sur la lutte contre le trafic et l’adaptation au changement climatique.

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Cédric Van Styvendael, "se félicite" d’avoir été "entendu"

Une annonce saluée par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, dans un communiqué diffusé ce vendredi. Dès 2023, Villeurbanne s'était mise au travail. Un rapport ("Ensemble, refaire ville. Pour un renouvellement urbain résilient des quartiers prioritaires de la politique de la ville"), avait été remis à cette occasion et recommandait de "poursuivre le travail engagé dans les quartiers et la pertinence d’élargir l’action de l’Agence hors des seuls quartiers prioritaires de la ville (QPV)", rappelle encore la municipalité. Au regard de ces annonces, le maire, Cédric Van Styvendael, "se félicite" d’avoir été "entendu."

Le maire souligne toutefois que la réussite de ce programme "passera par une confiance renouvelée envers les collectivités locales", et assure se tenir "prêt" à "contribuer activement à la définition et à la mise en œuvre de ce nouvel acte." Il ajoute enfin : "Cela suppose un partenariat renforcé avec les villes, les intercommunalités et les bailleurs sociaux, ainsi qu’une capacité d’adaptation aux réalités de chaque territoire. Cela implique une association toujours plus étroite des habitants des quartiers concernés, dans la durée."

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