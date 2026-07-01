Lyon : Pierre Oliver critique les chaussures de Grégory Doucet puis se fait corriger par les internautes

Le maire du 2e arrondissement de Lyon a estimé que les baskets portées par Grégory Doucet lors de sa rencontre avec le préfet du Rhône, Étienne Guyot, n'étaient pas adaptées à la situation.

Nouvelle polémique pour le maire LR du 2e arrondissement. Ce mardi soir, Pierre Oliver s'est, une nouvelle fois, emparé de ses réseaux sociaux pour vivement critiquer la tenue du maire de Lyon, Grégory Doucet, alors en déplacement dans le quartier de Gerland (7e arr.) aux côtés du préfet du Rhône, Étienne Guyot. L’objet du délit ? La paire de baskets portées par l’édile.

"Face aux plus hautes autorités de l’État en matière de sécurité, un minimum de respect des usages s’impose. Les baskets du maire de Lyon, Grégory Doucet, résument malheureusement son rapport aux institutions", s'est-il ainsi indigné.

Face aux plus hautes autorités de l’État en matière de sécurité, un minimum de respect des usages s’impose.



Les baskets du Maire de Lyon @Gregorydoucet résument malheureusement son rapport aux institutions. pic.twitter.com/e2wzYnXwYh — Pierre OLIVER (@poliver69) June 30, 2026

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"Ça en dit long sur les priorités politiques de Pierre Oliver"

Un tweet qui n’a pas manqué de faire réagir. Un internaute répond d’ailleurs au maire d'arrondissement : "On vient de vivre une canicule qui a mis Lyon à genoux. Si c'est la chaussure qui inquiète plus que l'adaptation climatique de la ville, ça en dit long sur les priorités politiques de Pierre Oliver." Un autre tance : "Vous avez de sacrés combats à mener." D’autres sont plus vindicatifs : "Chez LR vous êtes toujours impeccables au niveau vestimentaire, par contre au niveau probité, c’est autre chose. Quand une paire de pompes te choque plus qu’un Sarko ou un Balkany, il faut revoir l’échelle de valeurs."

On vient de vivre une canicule qui a mis Lyon à genoux. Si c'est la chaussure qui inquiète plus que l'adaptation climatique de la ville, ça en dit long sur les priorités politiques de Pierre Olivier. — Guillaume Demergès (@g_demerges) June 30, 2026

Les écologistes n’ont également pas tardé à prendre la défense de Grégory Doucet. "Euh ??! Une remarque de fond qui va faire avancer l’action publique au service des Lyonnaises et des Lyonnais ! Quelle hauteur de vue…", a ainsi ironisé la conseillère métropolitaine et ancienne vice-présidente, Béatrice Vessiller.

La maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga a, quant à elle, estimé que Pierre Oliver "n’a tellement rien à dire sur la sécurité, à part le réflexe pavlovien de taper sur les écolos et le maire de Lyon. Triste droite qui n’est plus qu’une caricature d’elle-même, police des costumes, du formol et du ouin-ouin."

Donc @poliver69 n'a tellement rien à dire sur la sécurité, zéro proposition, zéro vision politique, à part le réflexe pavlovien de taper sur les écolos et le maire de Lyon. Triste droite qui n'est plus qu'une caricature d'elle même, police des coutumes, du formol et du ouin-ouin. https://t.co/WuJ9eToxuE — Yasmine Bouagga (@yasminebouagga) June 30, 2026

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