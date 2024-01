Lyon : nouvelle défection dans l'équipe municipale de Grégory Doucet

Florence Delaunay, élue en charge des droits, des égalités et des cultes, a décidé de remettre ses délégations.

C'est le deuxième adjoint de Grégory Doucet qui décide de jeter l'éponge, un peu plus d'un an après le cas de Nicolas Husson, chargé notamment de la biodiversité et qui avait décidé de lui-même de quitter ses fonctions au sein de la majorité verte à la ville de Lyon.

Florence Delaunay, 19e adjointe en charge des droits, des égalités et des cultes, devrait quitter ses fonctions, tout en restant conseillère municipale, selon les informations de Tribune de Lyon.

Selon nos confrères, l'élue du 6e aurait décidé d'abandonner son statut d'adjoint pour des raisons de santé. Ce nouveau retrait va pousser Grégory Doucet et son équipe à une redistribution des rôles au sein de ses adjoints.