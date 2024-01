Alors qu’une vague de froid touche la région, le chef Fabrice Bonnot lance un appel à la solidarité et organise une maraude mardi 9 janvier.

Le froid touche la région ce lundi et ce n’est pas encore terminé. Et face à cette vague de froid, le chef du restaurant Cuisine et Dépendances (2e arr.), Fabrice Bonnot, lance un appel à la solidarité pour aider les plus démunis.

Une maraude organisée mardi soir

Afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin, Fabrice Bonnot, qui est aussi le président de l’association Quartier Charité Bellecour, organise une maraude ce mardi 9 janvier qui débutera devant son restaurant, 68 rue de la Charité. La collecte commencera à 21h30.

"La solidarité peut changer des vies. Rejoignez-nous pour offrir un abri temporaire à ceux dans le besoin. Exprimez votre volonté de participer et contribuez, si possible, avec de la nourriture ou des boissons chaudes. Chaque geste compte dans cette lutte contre le froid glacial", déclare Fabrice Bonnot.

Une collecte de couverture de survie a également été initiée dans les pharmacies lyonnaises ce mardi.