Stationnement à Lyon : les propriétaires de SUV paieront plus cher "avant cet été"

La nouvelle politique tarifaire du stationnement à Lyon sera mise en place "avant l'été" 2024 a confirmé Grégory Doucet.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet a présenté ses vœux aux Lyonnais dans une vidéo diffusée ce lundi sur X (ex-Twitter). Pour les propriétaires de voitures encombrantes, le cadeau de 2024 sera la mise en place, "avant cet été", de la nouvelle politique tarifaire en matière de stationnement.

Une tarification "plus juste"

Annoncée en mai dernier, cette grille, "plus juste", "prendra en compte la situation économique et sociale des usagers, le poids et l'impact global du véhicule sur le climat ainsi que la place utilisée sur l'espace public" explique Grégory Doucet.

Elle comportera une tarification sociale qui concernera à la fois l'abonnement résident et le stationnement visiteur. Cette tarification réduire, à 15 € au lieu de 20 € actuellement bénéficiera également aux propriétaires de véhicules thermiques de moins d'une tonne et électriques de moins de 2 200 kg.

A l'inverse, les propriétaires de véhicules thermiques de plus de 1 725 kg devront s'acquitter de 45 € par mois pour le stationnement résident. Le stationnement visiteur sera lui-aussi concerné par cette majoration qui s'applique également aux véhicule hybrides de plus de 1 900 kg et aux électriques de plus de 2 200 kg.

Les nouveaux tarifs de stationnement résident. (@VilledeLyon)

Le tarif classique passera quant à lui de 20 € à 30 €. Une hausse de prix importante mais qui devrait épargner une bonne partie des abonnés puisque, selon Grégory Doucet, le tarif réduit bénéficiera "à plus d'une famille lyonnaise sur deux". Enfin, "une tarification simplifiée permettra aux artisans et aux professionnels de plus facilement stationner en ville", conclut Grégory Doucet.

Lire aussi : Les propriétaires de SUV devront payer plus pour stationner à Lyon