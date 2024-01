5 des 6 propositions de l'ONG Transparency appliquées par Grégory Doucet

Grégory Doucet et Bruno Bernard © Antoine Merlet

En 2020, Bruno Bernard et Grégory Doucet, alors candidats aux élections locales, s'étaient engagés à respecter six propositions de l'ONG Transparency France pour lutter contre la corruption. Toutes n'ont pas été mises en place. Explications.

Lors des élections municipales de 2020, l'ONG Transparency France, spécialisée dans la lutte contre la corruption, avait suggéré aux candidats 6 proposition d’engagements pour renforcer l’intégrité de la vie publique locale. À mi-mandat, l'ONG a partagé quelques premiers résultats de ces engagements, dont ceux mis en place par Grégory Doucet, maire de Lyon (EELV), et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon (EELV).

À la Ville de Lyon, 5 des 6 propositions ont d'ores et déjà été réalisées, dont la mise en œuvre d’un plan de prévention de la corruption, la publication des rencontres avec les lobbyistes et des documents administratifs en open data. La mise en œuvre d’un registre public des déports est, quant à elle, en cours de réalisation. Dans un courrier adressée à l'ONG, la Ville de Lyon a déclaré vouloir mettre en place "une charte déontologique des élus lyonnais".

Source : Transparency France

3 propositions mises en place à la Métropole

Côté Métropole de Lyon, les résultats partagés par Transparency indiquent que trois propositions sur six ont été mises en place depuis 2020 par l'administration de Bruno Bernard. La publication des rencontres avec les lobbyistes et des documents administratifs en open data sont effectivement considérées en cours de réalisation. "Un agenda public est mis en ligne chaque semaine par le service presse. Il y mentionne au moins un entretien privé avec un lobby pour la semaine du 24 janvier, aux côtés d’évènements publics destinés à la presse. Néanmoins il n’est pas en format open data, et les semaines précédentes ne sont pas archivées", détaille Transparency.

Enfin, concernant la proposition Encadrement et transparence des frais de représentation, le Grand Lyon a précisé à l'ONG qu'elle "n’allouait pas d’enveloppe de frais de représentation à son président".