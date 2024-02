Face au mouvement social des agriculteurs, le maire de Lyon s'est exprimé dans les colonnes du Huffington Post pour défendre sa stratégie. Il a dénoncé "l'hypocrisie" de la classe politique au sujet des normes européennes et a défendu une agriculture "plus humaine".

Dans une interview accordée au Huffington Post, le maire EELV de Lyon a dénoncé "l'hypocrisie" de la classe politique au sujet des normes européennes. "Les agriculteurs que j’ai rencontrés se plaignent surtout des normes françaises qui sont beaucoup plus nombreuses. Ils veulent de la cohérence pour éviter cette distorsion de concurrence avec d’autres pays de l’UE. Les responsables politiques ont tendance à cibler l’Union européenne comme si c’était la source de tous nos maux. C’est un peu facile en période électorale : ceux qui appellent à changer les choses sont les mêmes qui font les règles depuis le début de l’Europe, les sociaux-démocrates et la droite du PPE", a déclaré Grégory Doucet. Interrogé sur les traités de libre échange - une "aberration", selon lui -, il a dénoncé le soutien du groupe LREM au traité signé avec la Nouvelle-Zélande pour l'importation de viande vers l'Europe.

Pour une agriculture "plus humaine"

L'élu s'est exprimé plus largement sur les revendications des agriculteurs, défendant le besoin d'une "agriculture plus humaine". "Il faut également réintensifier notre agriculture en main-d’œuvre. Si elle veut progresser, l’agriculture de demain ne pourra pas se faire qu’avec des machines, de la génétique ou du numérique", a-t-il précisé, alors que de nombreux blocages ont perturbé Lyon et ses alentours cette semaine. Grégory Doucet a défendu sa stratégie pour mettre en valeur le travail des agriculteurs. Cela devrait, selon lui, passer par "une clause de localité [des] achats publics pour les produits agricoles".

Du bio et du local dans les crèches lyonnaises

Après les Ehpad et les écoles, la municipalité écologiste s’attaquait, l'an dernier, aux repas servis dans ses crèches. Les enfants y mangent désormais "bio", "local", de "saison" et "moins de viande" après la mise en place de nouveaux menus.