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Le boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux. (@Google Street View)

Vénissieux : il veut acheter de la cocaïne, mais se fait frapper et dérober sa moto

  • par LR

    • Mardi 7 avril, un client venu acheter de la drogue s’est fait frapper par des dealers et dérober sa moto sur le boulevard Croizat, à Vénissieux.

    Alors qu’il tentait d’acheter de la cocaïne à des dealers à hauteur du 33 boulevard Croizat, un "client" s’est fait agresser mardi 7 avril à Vénissieux. Comme le révèlent nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés en début de soirée et, pour une raison encore inconnue, la situation a dérapé.

    Le ton serait monté entre les différents protagonistes avant que le client ne soit frappé par le dealer. Un témoin a alors prévenu la police, mais malgré son intervention rapide, la moto de la victime a quand même été volée.

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