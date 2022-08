Trois jours après la promesse du ministre de l’Intérieur de doter Lyon d’une nouvelle unité permanente de CRS, 70 policiers sont arrivés entre Rhône et Saône mardi 2 août. Ils seront en priorité déployés dans le quartier de la Guillotière.

En visite à Lyon samedi 30 juillet, dix jours après l’agression de trois policiers à la Guillotière, le ministre de l’Intérieur avait dévoilé l’arrivée prochaine d’une unité de CRS supplémentaire entre Rhône et Saône. "Je vais faire un effort tout particulier pour la métropole lyonnaise et je vais mettre une deuxième compagnie de CRS à demeure à Lyon, c’est-à-dire 70 policiers supplémentaires", avait expliqué le locataire de la place Beauvau dans une interview accordée au Progrès.

Mardi 2 août, trois jours après ces annonces, la nouvelle unité de CRS promise par Gérald Darmanin est arrivée, "doublant ainsi les effectifs affectés à Lyon", selon la préfecture. Les agents ont tout de suite été mis à contribution par le préfet lors d’une opération menée à la Guillotière en début de soirée. Ils ont notamment accompagné le préfet délégué à la sécurité, Ivan Bouchier, dans les rues du quartier des 3e et 7e arrondissements.

Un périmètre d'action étendu

"Ces 70 policiers supplémentaires", qui "seront déployés prioritairement dans le quartier de la Guillotière", viendront épauler les 31 agents de la brigade spécialisée (BST) installée en février dernier dans le secteur, après le départ de la trentaine de CRS qui avait occupé le terrain pendant un mois au coeur de l’hiver dernier.

Cette fois, les CRS fraîchement arrivés devraient s’installer de manière beaucoup plus pérenne dans le quartier, où ils ne se contenteront pas de maintenir l’ordre place Gabriel-Péri. Leur périmètre d’action comprend notamment les quais du Rhône et la place Mazagran, et comme annoncé par le ministre de l'Intérieur sur Twitter, "des opérations de police quotidiennes" seront menées à la Guillotière, "avec l’appui de la nouvelle CRS".

