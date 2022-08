Canicule : au moins 37°c attendus à Lyon ce mercredi 3 août

La troisième vague de chaleur estivale qui touche Lyon et le département du Rhône s’intensifie. Ce mercredi 3 août, au moins 37°c sont attendus à Lyon. Le département est placé en vigilance orange pour la canicule.

Depuis lundi, le thermomètre ne cesse de monter, se rapprochant de plus en plus de la barre des 40°c à Lyon. Alors que les journées les plus chaudes sont attendues ce mercredi et jeudi dans le département, la vigilance orange pour la canicule a été activée.

Après avoir déjà atteint la barre des 35°c en début de semaine, le thermomètre devrait grimper au moins jusqu’à 37°c ce mercredi 3 août entre Rhône et Saône. De manière générale, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France précise que "36 à 39°C sont attendus sur les plaines et vallées".

#vigilanceOrange #canicule Épisode caniculaire s’étendant progressivement de la vallée du Rhône, au sud-ouest et au nord-est du Pays. Ce mercredi, pic de chaleur à l’échelle nationale. ⚠️Soyez prudents et restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/UZf3qMMjOV — Météo-France (@meteofrance) August 3, 2022

Le pic de chaleur attendu jeudi

À Lyon, les températures devraient déjà atteindre 25°c à 9 heures ce mercredi matin et la barre des 30°c devrait être dépassée dès midi. Le pic de chaleur de la journée est attendu vers 17 heures, où Météo France annonce 37°c. Les températures devraient ensuite progressivement redescendre pour repasser sous la barre des 30° à partir de 23 heures.

La nuit prochaine, le mercure devrait rester haut d’après Météo France, qui annonce des températures comprises entre 29 et 24°c de minuit à 5 heures. Dès 6 heures, jeudi 4 août, le thermomètre reprendra sa hausse pour ce qui s’annonce comme la journée la plus chaude de cet épisode de canicule. Ce jeudi il devrait faire au moins 38°c entre Rhône et Saône.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Par ailleurs, des registres sont ouverts dans les communes pour recenser les personnes âgées et handicapées isolées qui pourraient avoir besoin d'aide lors de cette période à risque. De même, "les maraudes et distributions d’eau organisées par la Croix Rouge seront renforcées auprès des personnes sans-abri, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs en milieu urbain", précise la préfecture du Rhône.

