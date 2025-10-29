Actualité
©wirestock

Lyon : les parcs et cimetières fermés cet après-midi à cause du vent

  • par Romain Balme

    • Cette annonce fait suite au placement du département du Rhône en vigilance jaune pour vent violent.

    Ce matin, la ville de Lyon a annoncé la fermeture des parcs municipaux (Blandan, Gerland, Tête d'Or et Cerisaie), ainsi que des cimetières. Cette mesure est effective depuis ce mercredi, 12 h.

    Cela intervient après que le département du Rhône a été placé en vigilance jaune vent violent. A noter que cet épisode venteux devrait engendrer des rafales de vent jusqu'à 70 kilomètres, et durer jusqu'à ce soir.

    à lire également
    dinosaure oeuf
    Près de Lyon : un arrêté préfectoral pris contre ce parc d'attractions

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les parcs et cimetières fermés cet après-midi à cause du vent 14:30
    Lyon : un nouveau rassemblement ce jeudi en soutien aux victimes de féminicides 14:24
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre 13:45
    Haute-Savoie : 5 mois après l'incendie, le tunnel du Vuache va rouvrir 13:10
    chomage auvergne rhone alpes
    Ain : 100 postes disponibles chez Carrier à Montluel 12:30
    d'heure en heure
    Et si on apprenait à nos enfants à respirer ? 11:50
    Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône 11:10
    Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie 10:55
    Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée 10:33
    Illustration police Tim 26
    450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon 09:58
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire 09:20
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu 08:50
    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade 08:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut