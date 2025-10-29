Lyon : les parcs et cimetières fermés cet après-midi à cause du vent

Cette annonce fait suite au placement du département du Rhône en vigilance jaune pour vent violent.

Ce matin, la ville de Lyon a annoncé la fermeture des parcs municipaux (Blandan, Gerland, Tête d'Or et Cerisaie), ainsi que des cimetières. Cette mesure est effective depuis ce mercredi, 12 h.

Cela intervient après que le département du Rhône a été placé en vigilance jaune vent violent. A noter que cet épisode venteux devrait engendrer des rafales de vent jusqu'à 70 kilomètres, et durer jusqu'à ce soir.