Parc de Parilly : une allée renommée en hommage à Rachel Carson

L'inauguration de la nouvelle et verdoyante allée Rachel Carson s'est tenue jeudi au Parc de Parilly, en remplacement de l'ancienne allée Charretière.

Pour cette occasion particulière, Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l'environnement et à la protection animale, et Lanouar Sghaier, adjoint au maire de Vénissieux délégué à la voirie, au cadre de vie et à la propreté, étaient présents. "Je suis très honoré d’inaugurer cette allée Rachel Carson, dont les travaux ont inspiré les combats écologiques qui ont suivi, et qui sont pour la plupart toujours d’actualité", a déclaré le vice-président.

Biologiste, militante écologiste, écrivaine ou encore essayiste, Rachel Carson était une femme aux multiples talents. Elle a marqué le journalisme scientifique en dénonçant les ravages des pesticides dans son livre Le Printemps silencieux, paru en 1962. Notamment, cet ouvrage a permis l'interdiction du DDT, un insecticide nocif pour l'Homme et l'environnement.

Un nouveau nom pour une nouvelle allée

Après l'abattage des 118 tilleuls qui ornaient l'allée charretière en 2022, la métropole a entrepris d'importants travaux pour lui redonner vie. La nouvelle plantation est donc pensée pour résister aux maladies, attirer les pollinisateurs et créer davantage de diversité. Ainsi, 250 arbres, 600 arbustes et 1 500 arbustes bas, vivaces et couvre-sol ont été plantés sur l'allée.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du "plan nature" de la métropole lyonnaise qui vise à végétaliser le territoire. "Cette allée Rachel Carson apporte une palette végétale diversifiée qui jouera un rôle clé dans le maintien et le développement d'une faune variée", a indiqué Pierre Athanaze.