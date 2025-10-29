Le collectif Nous Toutes Rhône appelle à un rassemblement ce jeudi à 18 h sur la passerelle du palais de justice. Une manifestation qui intervient après le meurtre de Claudine, 38 ans, tuée par son mari ce dimanche 26 octobre.

"Rendre visible les victimes de féminicides". C'est le leitmotiv du rassemblement organisé par la section rhodanienne de Nous Toutes, ce jeudi à 18 h. Le collectif donne rendez-vous sur la passerelle du palais de justice de Lyon rapporte le Progrès.

A travers cette manifestation, le groupe revendique "un décompte officiel, l’inscription dans le Code pénal et une réelle protection des femmes." Les militantes rappellent que "leurs morts auraient dû être évitées, parce que les féminicides ne sont pas des faits divers, mais le reflet d’un problème de société profond". A noter que ce rassemblement intervient après le décès de Claudine, 38 ans, ce dimanche à Saint Priest. Son mari a avoué les faits, il a été placé en garde à vue.