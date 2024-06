Taylor Swift était en concert à Lyon les 2 et 3 juin 2024. (Photo by ROBYN BECK / AFP)

Les concerts lyonnais de Taylor Swift ces 2 et 3 juin ont été l'occasion pour des dizaines de fans de faire leur demande en mariage.

La chanteuse américaine s'est produite pendant deux soirées d'exception au Groupama Stadium, à Décines-Charpieu. Et ce lundi 3 juin, comme la veille, certains spectateurs en ont profité pour demander la main de leur partenaire.

Les traditionnelles demandes sur "Love Story"

Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux, postées par des internautes présents aux concerts à Lyon. On y voit des fans poser genou à terre pendant la chanson d'amour "Love Story", au milieu de spectateurs surexcités. Une (presque) tradition perpétuée depuis plusieurs années lors des concerts de Taylor Swift.

Les demandent pleuvent en particulier lors du refrain, chanté à tue-tête par tout le stade. Les paroles ont en effet de quoi donner des idées puisqu'elles s'inspirent de la tragique histoire de Roméo et Juliette. En voici la traduction française : "Roméo, emmène-moi là où nous serons seuls. J’attendrai qu’il ne nous reste plus qu’à courir. Tu seras le prince, je serai la princesse. C’est une histoire d’amour, bébé, dis juste oui". Ainsi, plusieurs fans sont non seulement repartis avec des souvenirs plein la tête mais également la bague au doigt.

Lire aussi :