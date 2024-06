Taylor Swift s'est produite au Groupama Stadium pendant deux soirées d'exception ces 2 et 3 juin, devant 120 000 fans déchaînés. Retour sur cette expérience hors du temps.

Taylor Swift n'est plus à présenter. La chanteuse américaine, élue personnalité de l'année 2023 par le Time Magazine, est l'artiste la plus récompensée pour ses albums aux Grammy Awards. En tournée mondiale depuis bientôt deux ans, celle-ci a posé ses valises à Lyon pour deux concerts d'exception. Une première depuis le début de sa carrière. Ce lundi 3 juin, Lyon Capitale a donc assisté à sa seconde représentation au Groupama Stadium à Décines, près de Lyon.

Chaque soir de concert, plus de 60 000 personnes sont ainsi venues écouter la pop star du moment. Si les portes du stade n'ouvraient qu'à 18 heures, les premiers fans sont arrivés au stade vers 7 heures du matin afin d'obtenir les meilleures places en fosse. Pour les spectateurs situés en gradin, une telle avance n'étaient pas nécessaire. Une bonne partie d'entre eux sont même arrivés à l'ouverture des portes, et les autres après la première partie. Pour la tournée européenne, celle-ci est assurée par le groupe de pop-rock Paramore. Notamment connu pour ses titres Hard Times ou Ain't it fun.

Taylor Swift fait son entrée à 20 heures

Avant de rejoindre leurs places, les swifties se prennent en photo et s'échangent des bracelets de l'amitié. Une tradition que les fans honorent à chaque concert. La queue devant les stands de merchandising s'étend sur des dizaines de mètres. Les articles ne sont pourtant pas donnés ; comptez 45 à 80 euros pour un vêtement, 40 euros pour un sac ou 35 pour un poster. Au moment d'entrer dans le stade, des employés distribuent d'autres bracelets au public, qui s'illuminent au rythme des chansons. Ce qui permet des jeux de lumière et des changements d'ambiance impressionnants.

La scène utilisée pour chaque concert de l'artiste.

La première partie débute à 18 h 45, devant des spectateurs agités. Mais les gradins ne se remplissent qu'à 20 heures, juste avant l'arrivée de Taylor Swift. L'ambiance dans le stade est particulière, la bienveillance règne. Des fans proposent en effet de prendre les photos des uns, échangent quelques mots avec d'autres. Candice, venue de Montpellier, nous donne même un bracelet en voyant nos poignets nus. "J'ai posé mon lundi et mon mardi pour venir à Lyon. C'est un concert que j'attendais tellement, c'est juste incroyable !", confie la jeune femme.

L'artiste américaine a fait son entrée sur scène à 20 h 05 par une trappe au milieu de la scène. S'en sont suivis 45 chansons, 11 albums et plus de 3 heures de concert, sans pause pour la chanteuse. Taylor Swift enchaîne les musiques, prend parfois quelques minutes pour parler aux spectateurs. Elle explique comment tel ou tel album est né, le sens de telle chanson. Elle a également pris le temps de donner son chapeau à une jeune fan émue aux larmes. La chanteuse s'est d'ailleurs interrompue à deux reprises pour venir en aide à des fans en détresse dans la fosse. Elle n'hésite pas à glisser un "aidez-le s'il vous plait" entre deux paroles pour prévenir la sécurité.

🔴⚫️ Taylor Swift : en concert à Lyon ces 2 et 3 juin, l’artiste a réuni plus de 120 000 fans au Groupama Stadium. #taylorswift #erastour2024 #lyon pic.twitter.com/klqkQMx9u9 — Lyon Capitale (@lyoncap) June 4, 2024

Une organisation des transports critiquée

Pour rejoindre le stade, les 62 000 spectateurs avaient plusieurs solutions. Ces derniers pouvaient réserver des places de parkings autour du stade ou en parking relais. Mais aussi venir en transports en commun, notamment grâce à des navettes mises en place dès 17 heures en remplacement des tramways T3 et T7 et de certaines lignes de bus. Un ticket spécial à 5 euros a d'ailleurs été mis en place pour l'occasion, réservable en ligne. Cependant, les tickets ont été rapidement épuisés, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les fans. Mais des agents TCL en vendaient directement au départ des navettes.

Si l'aller était plutôt fluide, le retour a été plus compliqué. Des files d'attentes astronomiques patientaient pour quitter le stade et prendre une navette. Les fans pouvaient donc prendre un tram direct direction Part-Dieu, Vaulx-en-Velin ou Les Panettes. Et les lignes de métro circulaient jusqu'à 2 heures du matin. Nous avons finalement pu quitter les lieux dans les premiers convois, peu après 1 heure.

Au-delà de l'aspect organisationnel, le concert de Taylor Swift était un moment hors du temps. Entre la scénographie époustouflante, les transitions travaillées et les tenues colorées, on repart subjugué. Les cinq heures passées sur places en valaient la peine. D'autant plus que les chansons de l'artiste étaient globalement connues de tous. Entendre tout un stade chanter en cœur et vivre la musique était une expérience humaine hors du commun.