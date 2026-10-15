Lyon : les 130 jeunes migrants du campement des Chartreux mis à l’abri dans l’ancien internat Favre

Ce jeudi 15 octobre, la Ville de Lyon a ouvert un lieu d’hébergement temporaire dans l’ancien internat Favre, dans le 4e arrondissement, pour accueillir les jeunes migrants qui vivaient depuis plusieurs mois dans le campement du jardin des Chartreux.

Grégory Doucet espérait une ouverture d'ici la fin octobre, c'est désormais chose faite. La Ville de Lyon annonce ce jeudi que les 130 jeunes migrants du jardin des Chartreux sont temporairement accueillis dans l'ancien internat Favre, situé dans le 4e arrondissement. Depuis janvier 2025, ces jeunes s’étaient installés dans le jardin des Chartreux (1er arr.), faute de solution d’hébergement. "En tant que maire de Lyon, je ne peux tolérer plus longtemps la situation inhumaine dans laquelle se trouvent ces jeunes en situation de recours de minorité", déclare le maire Grégory Doucet dans un communiqué. "Bien que cela ne soit pas de notre compétence, nous avons décidé d’ouvrir temporairement un lieu d’accueil afin de leur permettre de retrouver des conditions de vie dignes et sécurisées."

Le dispositif est géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lyon. Avant cette ouverture, un recensement des jeunes a été réalisé en lien avec les associations et les collectifs mobilisés sur le terrain. Sur place, une équipe composée de travailleurs sociaux, d’assistants logistiques et sociaux, d’un infirmier et d’un agent technique doit assurer l’accompagnement des jeunes en permanence, notamment en termes de droits, d’accès aux soins, de scolarité et de suivi de leurs recours juridiques, puisqu’ils contestent leur non-reconnaissance comme mineurs devant le juge des enfants.

Un dispositif de sécurité sera également présent sept jours sur sept, toute la journée. "Avec la mise à disposition de l’internat Favre, ces jeunes auront enfin un toit et tout le nécessaire pour une vie digne", estime Bruno Couturier, adjoint au maire délégué aux Solidarités, tout en saluant l’engagement des associations et des habitants mobilisés depuis deux ans.

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Une situation qui durait depuis plusieurs mois

Cette ouverture intervient après une longue période d’incertitude pour les jeunes du campement des Chartreux. En avril dernier, les mineurs isolés, qui avaient trouvé refuge dans l’église Saint-Polycarpe (Lyon 1er), avaient dû retourner dans le campement après la fermeture du lieu. En septembre, Grégory Doucet avait annoncé que les quelque 130 jeunes seraient hébergés dans l’ancien internat avant la fin du mois d’octobre. La municipalité a donc concrétisé cette annonce.

La Ville souligne toutefois que d’autres situations d’urgence demeurent sans solution, en faisant référence aux 280 femmes et enfants menacés d’expulsion dans le bâtiment place de Milan (3e arr.), ainsi qu’à la fermeture annoncée des dispositifs Stations, qui proposent 102 places d’hébergement d’urgence pour des mineurs non accompagnés en recours.

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