Lyon : la justice ordonne l’expulsion des 280 personnes occupant un immeuble place de Milan, un rassemblement prévu

À la veille de la rentrée scolaire, le tribunal a ordonné l’expulsion des 280 femmes et enfants occupant un immeuble place de Milan (3e arr.), propriété de la Métropole de Lyon. Une manifestation est prévue ce vendredi à 12 heures.

La décision était attendue avec beaucoup d’appréhension par les collectifs et associations. Le tribunal a ordonné, le 31 août, l’expulsion sans délai des 280 femmes et enfants qui occupent depuis le 6 mars un immeuble situé place de Milan, dans le 3e arrondissement de Lyon.

La Métropole de Lyon, propriétaire du site, avait engagé un recours après l’élection de Véronique Sarselli (LR) à la tête de la collectivité en mars dernier. Elle assurait que le bâtiment devait être détruit dans le cadre de travaux menés à la gare de la Part-Dieu. Selon nos confrères du Progrès, le juge, qui s’est rendu sur place, a finalement estimé que la fin de l’occupation était "nécessaire à la protection des occupants eux-mêmes contre les risques auxquels leur maintien dans les lieux les expose."

Aucune solution d'hébergement n'a, pour l'heure, été proposée aux 280 personnes.

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Un rassemblement organisé ce vendredi

Le collectif Solidarité femmes à la rue 69, à l’initiative de l’occupation, n’a pas caché sa colère face à la décision de justice. "Quelle ne fut pas notre surprise en apprenant que la Métropole n’a en fait pas encore posé de demande de démolition à la mairie. La Métropole choisit de nous mettre à la rue sans accepter de nous rencontrer et en plus elle ment au tribunal", a lancé le collectif sur ses réseaux sociaux. Et d’ajouter : "On apprend maintenant que cette demande d’expulsion immédiate va laisser le bâtiment vide pendant encore des mois avant sa démolition. La politique de cette Métropole est indigne."

Un rassemblement est donc organisé ce vendredi 4 septembre, à 12 heures, place de Milan, en présence de nombreuses associations et collectifs, dont Jamais Sans Toit ou encore Nous Toutes Rhône. "L'expulsion de la place de Milan, c'est : 280 femmes et enfants condamnés à retourner vivre à la rue, dans des tentes, les violences physiques, sexistes, sexuelles, les traumatismes de l'expulsion et de la rue, l’impossibilité de faire des démarches, travailler, se soigner, suivre une scolarité, un bâtiment de 30 appartements en bon état qui redevient vide pour des années et un projet immobilier qui vise à chasser les pauvres du centre-ville", déplore enfin le collectif Solidarité femmes à la rue 69.

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