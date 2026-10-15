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Les secours sont intervenus quai Claude Bernard suite à une nouvelle noyade à Lyon. @WilliamPham

Au nord de Lyon, un automobiliste renverse un adolescent à trottinette et prend la fuite

  • par LR

    • Mercredi 14 octobre, un véhicule a renversé un jeune de 15 ans qui circulait à trottinette sur la commune de Chazay-d'Azergues. Le ou la responsable a pris la fuite laissant l’adolescent blessé sur place.

    Il était environ 17 heures, mercredi 14 octobre, lorsqu’un adolescent de 15 ans circulant à trottinette électrique a été renversé par un véhicule au niveau de la rue Batailly, sur la commune de Chazay-d'Azergues, au nord de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, le ou la conductrice a pris la fuite après les faits, laissant le jeune garçon blessé à la hanche gauche et souffrant de plusieurs écorchures. L’adolescent a été transporté à l’hôpital de Villefranche. Mais il a eu beaucoup de chance, car selon les premiers éléments, il ne portait ni casque, pourtant obligatoire, ni gilet réfléchissant.

    Quant à la personne qui a pris la fuite, elle encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour tenter de la retrouver.

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