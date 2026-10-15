Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance un programme pour aider les collectivités sur les enjeux de qualité de l’air

L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes déploie Oxygen, un dispositif gratuit qui a pour objectif d’aider les territoires sur les enjeux de la qualité de l’air. Des ateliers, des rencontres et des webinaires sont prévus dès novembre.

Pour aider les collectivités à répondre aux questions sur la qualité de l’air, l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé sur ce sujet, vient de lancer Oxygen, un programme d’accompagnement prévu sur les trois prochaines années, de 2026 à 2028. Cela a pour but de donner plus de crédit aux enjeux de pollution atmosphérique dans les projets des territoires. Le dispositif s’adresse aux élus, aux agents territoriaux et aux citoyens des zones couvertes par un Plan de protection de l’atmosphère (PPA). Il est soutenu par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l’Ademe, la Région, Grenoble Alpes Métropole, la Métropole de Lyon et le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise.

"La qualité de l’air se retrouve au cœur de nombreuses décisions prises localement, qu’il s’agisse d’aménagement, de mobilité, de chauffage ou encore de protection des publics sensibles. Avec Oxygen, l’objectif est de donner aux élus et aux agents territoriaux des clés pour mieux comprendre ces enjeux et identifier les leviers d’action adaptés à leur territoire", explique Marine Latham, directrice générale d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Des ateliers organisés à partir de novembre

Plusieurs formats sont proposés dans le cadre du programme Oxygen. Les collectivités pourront participer à la "Fresque de l’air", un atelier pour comprendre les mécanismes de la pollution atmosphérique et identifier des pistes d’action. Des projections du film Notre Air, suivies de débats, sont également prévues. La Captothèque, service de mesure citoyenne de qualité de l'air, permettra de mesurer les particules fines. Des rencontres entre élus d’un même territoire doivent aussi faciliter le partage d’expériences.

À partir de novembre 2026, le programme sera complété par les "Rendez-vous de l’air", une série de webinaires consacrés aux difficultés rencontrées par les collectivités. "Pendant une heure, chaque webinaire associera un cas réel rencontré par une commune ou une intercommunalité, des repères juridiques, sanitaires ou techniques, un retour d’expérience territorial, des données et outils mobilisables localement, ainsi qu’un temps consacré aux questions des participants", dévoile Atmo.

Le premier rendez-vous concernera les préoccupations des habitants sur leur exposition aux polluants et leur cadre de vie. Deux créneaux sont proposés : le mardi 17 novembre, de 8h à 9h, ou le vendredi 20 novembre, de 13h à 14h. Les webinaires sont gratuits et ouverts à toutes les collectivités.

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