Les agriculteurs s'ajoutent à la colère sociale, une action attendue au sud de Lyon le 19 octobre

La Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes appelle à une mobilisation des agriculteurs au sud de Lyon, ce lundi 19 octobre, pour dénoncer le manque de rentabilité des exploitations, la hausse du prix des carburants et les contraintes administratives.

La colère sociale n’en finit plus de s’élever sur le territoire. Dans un tract diffusé sur les réseaux sociaux, la Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes (CR AuRA) appelle les agriculteurs à se mobiliser ce lundi 19 octobre au sud de Lyon. "Non à la mise à mort de l’agriculture française. Aux mesurettes, il est grand temps de s’attaquer aux causes structurelles de la crise, avec en priorité le revenu et le manque de rentabilité, pour sauver l’agriculture française", affirme le syndicat agricole.

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Les agriculteurs réclament "un revenu décent", une plus grande souveraineté alimentaire, ainsi que l’arrêt de la hausse des prix du carburant et un allègement des contraintes administratives. Les routiers, professionnels du BTP, commerçants et artisans sont invités à rejoindre le mouvement.

Pour le moment, la possibilité de retrouver des blocages routiers comme le 11 mai dernier sur l’A7 n'est pas confirmée. Le syndicat demande aux participants de venir avec des "tracteurs et bennes vides uniquement" pour le 19 octobre afin d'éviter tout débordement.

Une mobilisation de plus sur le territoire

Cette action agricole doit se tenir deux jours après la mobilisation annoncée des gilets jaunes, prévue le samedi 17 octobre. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les commentaires interpellant la CR AuRA sur la journée du 17 octobre. "C’est le 17 qu’il faut venir, le peuple unis ou rien", écrit un internaute. Pour le moment, le syndicat n’a rien communiqué à ce sujet.

Avec la mobilisation lycéenne en cours depuis plusieurs semaines, ces différents mouvements portent des revendications différentes, mais démontrent un climat social très particulier.

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