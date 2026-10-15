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Taylor Fritz, numéro 12 mondial au classement ATP. @Getty Images

Tennis : Taylor Fritz, numéro 12 mondial, rejoint le tableau du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Corentin Lucas

    • Taylor Fritz, actuel 12e joueur mondial et ancien finaliste de l’US Open, disputera la première édition du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes à la LDLC Arena de Décines-Charpieu.

    "À trois jours du coup d’envoi, on n’a pas fini de surprendre". Après le forfait annoncé ce mercredi de Gaël Monfils, le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes rebondit en annonçant la venue d’un grand nom du tennis mondial. Taylor Fritz, actuel 12e joueur mondial et ancien numéro 4, sera de la partie. L’Américain de 28 ans rejoint le plateau de cette première édition, organisée à la LDLC Arena, à Décines-Charpieu.

    Taylor Fritz est loin d’être un petit nom de la petite balle jaune. Il s’est illustré en 2024 en atteignant la finale de l’US Open. La même année, il avait également disputé la finale du Masters à Turin. À chaque fois, il a buté sur Jannik Sinner. Réputé pour la puissance de son service, le géant d’1,96 m débarque à Lyon après avoir remporté l’ATP 500 de Washington en août dernier, décrochant le 11e titre de sa carrière.

    Pour rappel, le tournoi se déroulera du 18 au 25 octobre. Des places sont toujours disponibles sur le site de la billetterie.

    Lire aussi : Tennis : Frances Tiafoe, 8e mondial et demi-finaliste de l’US Open, rejoint le nouveau tournoi ATP de Lyon

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