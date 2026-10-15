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280 femmes et enfants d’un immeuble de la place de Milan vont devoir quitter les lieux. @CL

Lyon : un rassemblement en soutien aux habitants de la place de Milan prévu le 19 octobre

  • par Clémence Margall

    • Le collectif Solidarité entre femmes à la rue organise lundi 19 octobre un rassemblement devant la Métropole de Lyon pour dénoncer l’expulsion imminente des 280 femmes et enfants de la place de Milan (3e arr.).

    L’inquiétude grandit de jour en jour pour les 280 femmes et enfants hébergés depuis mars dans un immeuble de la place de Milan, dans le 3e arrondissement de Lyon. Si fin août la justice a ordonné l’évacuation de l’immeuble, après un recours déposé par la Métropole de Lyon (propriétaire du bâtiment), aucune remise à la rue n’a été effectuée pour le moment.

    Les forces de l’ordre se sont rendues ce jeudi matin sur place pour procéder à un recensement, laissant présager une expulsion "dès la semaine prochaine", craint le collectif Solidarité entre femmes à la rue, alors qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposée aux occupants. "C’est un campement qui attend les habitantes et leurs familles", alerte encore le collectif.

    Depuis plusieurs semaines, les rassemblement se multiplient donc, à la fois devant l’Hôtel de Ville et celui de la Métropole de Lyon pour dénoncer une expulsion "honteuse." Une nouvelle mobilisation est prévue lundi 19 octobre, toujours devant la Métropole de Lyon, à partir de 16 heures. "Alors que la jeunesse se soulève pour ses conditions d’éducation et d’existence, ne laissons pas des femmes et des enfants retourner à la rue dans l’indifférence", lance le collectif Solidarité entre femmes à la rue.

    Lire aussi : Lyon : la justice ordonne l’expulsion des 280 personnes occupant un immeuble place de Milan, un rassemblement prévu

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