Rhône : le passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier fermé une nuit pour travaux

Des travaux sont programmés dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre au passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier. La circulation des véhicules motorisés y sera interdite pendant plus de dix heures.

Attention si vous devez circuler à Saint-Romain-en-Gier la semaine prochaine. Le Département du Rhône annonce une fermeture du passage à niveau n°337 dans la nuit du 19 au 20 octobre, de 20 heures à 6h30, afin de réaliser des travaux de réfection de tranchées initialement prévus cet été. Ces interventions s'inscrivent dans un programme visant à sécuriser le franchissement de ce passage à niveau.

Depuis le 2 juillet, un nouveau système de circulation alternée par cinq feux tricolores y est opérationnel. Aux heures de pointe, les feux suivent un cycle prédéfini. Le reste de la journée, ils restent rouges jusqu'à la détection d'un véhicule. L'arrivée d'un train interrompt automatiquement le cycle.

Le Département prévoit désormais une période d'observation, en lien avec la commune, afin d'ajuster si nécessaire le fonctionnement de ces feux.