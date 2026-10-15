Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : le passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier fermé une nuit pour travaux

  • par LR

    • Des travaux sont programmés dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 octobre au passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier. La circulation des véhicules motorisés y sera interdite pendant plus de dix heures.

    Attention si vous devez circuler à Saint-Romain-en-Gier la semaine prochaine. Le Département du Rhône annonce une fermeture du passage à niveau n°337 dans la nuit du 19 au 20 octobre, de 20 heures à 6h30, afin de réaliser des travaux de réfection de tranchées initialement prévus cet été. Ces interventions s'inscrivent dans un programme visant à sécuriser le franchissement de ce passage à niveau.

    Depuis le 2 juillet, un nouveau système de circulation alternée par cinq feux tricolores y est opérationnel. Aux heures de pointe, les feux suivent un cycle prédéfini. Le reste de la journée, ils restent rouges jusqu'à la détection d'un véhicule. L'arrivée d'un train interrompt automatiquement le cycle.

    Le Département prévoit désormais une période d'observation, en lien avec la commune, afin d'ajuster si nécessaire le fonctionnement de ces feux.

    à lire également
    PAC 2026 : 108 millions d’euros d’avances versés aux agriculteurs de Saône-et-Loire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : le passage à niveau de Saint-Romain-en-Gier fermé une nuit pour travaux 13:33
    Le Tour de France 2027 prévoit une étape 100% aindinoise 13:00
    Lyon : Laurent Gerra recalé par l’Institut Lyfe pour un partenariat 12:10
    Mouvement lycéen en direct : les deux manifestations interdites à Lyon, 13 interpellations réalisées 11:55
    Gagnant de Top Chef, Mohamed Cheikh installe son restaurant de poulet frit à Lyon 11:34
    d'heure en heure
    médecins
    La Drôme dévoile de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux 10:59
    Véronique Sarselli et Grégory Doucet
    Festival Lumière : pourquoi la venue des frères Coen à Lyon ravive les tensions entre Ville et Métropole 10:20
    train TER
    Lyon-Grenoble : 110 millions d'euros de travaux annoncés par la SNCF pour réduire les retards 09:45
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Ils volent 44 Peugeot 208 : trois hommes d'une même famille condamnés 08:50
    Mouvement lycéen à Lyon : deux manifestations prévues ce jeudi 15 octobre 08:35
    Grève TCL à Lyon : de nombreuses lignes de bus à l'arrêt ce jeudi 15 octobre 08:12
    Autouroute A43
    Les opposants à une autoroute en Haute-Savoie demandent l'arrêt du chantier 07:48
    chalet montagne
    Un salon du BTP en montagne à La Roche-sur-Foron 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut