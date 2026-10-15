La Drôme dévoile de nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux

Face aux difficultés d'accès aux soins, le Département de la Drôme renforce son dispositif pour attirer de nouveaux médecins et faciliter leur installation sur le territoire. Plusieurs nouvelles aides sont annoncées.

Comment convaincre davantage de médecins de s'installer dans la Drôme ? Pour répondre à la pénurie de praticiens, le Département vient de présenter un nouveau plan santé, destiné à accompagner les professionnels tout au long de leur parcours.

Parmi les mesures déjà existantes figurent une bourse de 3 000 euros pour les internes effectuant un stage dans la Drôme, des hébergements à 150 euros par mois et une aide pouvant atteindre 5 000 euros pour l'achat de matériel médical.

Un accompagnement renforcé à l'installation

Le Département annonce également un dispositif de coaching pour aider les médecins à gérer leur cabinet, notamment sur les questions administratives, comptables et de ressources humaines. Un pack de bienvenue, comprenant plus de 150 euros d'avantages, sera également proposé aux nouveaux arrivants.

Le plan prévoit aussi des immersions auprès des sapeurs-pompiers, un soutien aux projets locaux de santé et une aide à l'aménagement des cabinets accueillant des docteurs juniors.

Selon le Département, ses dispositifs ont déjà contribué à l'installation de 172 médecins et à l'accueil de 500 internes en médecine générale. Au total, 50 maisons de santé ont également été accompagnées sur le territoire.