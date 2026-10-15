Le Tour de France 2027 prévoit une étape 100% aindinoise

Le parcours complet du Tour de France 2027 sera dévoilé le 22 octobre prochain. Pour autant, de nombreux points de passage ont fuité. Et l’Ain devrait animer la Grande Boucle.

La 114e édition de la Grande Boucle devrait ravir les fans aindinois de cyclisme. Si le parcours du Tour de France 2027 ne sera officiellement dévoilé que le 22 octobre prochain, plusieurs rumeurs circulent depuis quelques semaines sur une possible étape 100% aindinoise. Un moment particulier, puisque seules deux étapes entièrement disputées dans l’Ain ont été recensées dans l’histoire du Tour, en 2016 et en 2023.

Selon les informations du Progrès, le département devrait accueillir la 9e étape, prévue le dimanche 11 juillet. Longtemps envisagé, le départ ne devrait finalement pas avoir lieu à Bourg-en-Bresse, mais au parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Un site qui avait déjà accueilli une arrivée du Tour en 2016, mais pas encore de départ.

Le Grand Colombier comme juge de paix

L’arrivée devrait, quant à elle, se jouer au sommet du Grand Colombier, l’un des cols emblématiques du Bugey, mais surtout de la Grande Boucle. Le col a déjà accueilli les coureurs à plusieurs reprises, en 2012, 2016, 2017, 2020 et 2023. Reste à savoir par quel versant les cyclistes le graviront. L’ascension a souvent été abordée par la face est, depuis Culoz, connue pour ses lacets spectaculaires. En 2017, le peloton avait toutefois emprunté le versant sud-ouest, réputé pour être plus difficile. Cela devrait donc être le premier rendez-vous des prétendants à la victoire finale.

Le tracé précis de cette 9e étape ne sera connu que le 22 octobre prochain. À cette date, nous pourrons connaître les routes empruntées et les communes aindinoises qui accueilleront les coureurs. Après cette étape dans l’Ain, le peloton devrait bénéficier d’une journée de repos le lundi 12 juillet, avant de poursuivre sa route dans les Alpes.

Un impact économique non négligeable

Ce passage impactera fortement l’économie et le tourisme local. Pour pouvoir accueillir les coureurs, les communes doivent verser environ 90 000 à 100 000 euros hors taxes pour le départ et entre 130 000 et 140 000 euros pour l'arrivée. Selon les données d’Amaury Sport Organisation (organisateur du Tour de France), on estime qu'un euro investi par une collectivité génèrerait entre trois et sept euros. Questionné sur ce sujet à l’Assemblée nationale en 2019, l’ancienne ministre des sports Roxana Maracineanu avait réduit cela à deux ou trois euros.

Des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le tourisme profitent directement de l’arrivée de milliers de spectateurs au bord des routes. L’Ain sera donc au centre du monde le temps d’une journée.

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