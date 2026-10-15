Le mouvement lycéen se poursuit à Lyon et dans tout le département. Alors que deux nouveaux rassemblements sont prévus à Lyon ce jeudi, suivez en direct l'évolution de la situation tout au long de la journée.

8h59 : 16 établissements impactés

Désormais, 13 établissements secondaires sont concernés à Lyon et dans le Rhône par des manifestations, rassemblements ou blocages. Trois universités (IEP, INSA et Lyon 1) sont également touchées.

8h47 : Six interpellations menées à Lyon et dans la métropole

Ce jeudi, déjà six personnes ont été interpellées à Lyon et dans le Rhône, pour détention de mortiers, transport d'essence ou encore tirs de mortiers. Ces six interpellations ont été menées devant le lycée La Martinière, à la Manufacture des tabacs, à Rillieux et à Bron.

8h30 : deux manifestations prévues ce jeudi 15 octobre

La mobilisation des lycéens et étudiants se poursuit ce jeudi 15 octobre à Lyon. Deux rassemblements sont annoncés, à 10 heures dans le quartier de Debourg et à 15 heures place des Terreaux. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, un premier cortège étudiant doit s'élancer à 10 heures depuis le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement, en direction des berges du Rhône. Dans l'après-midi, les lycéens sont invités à se rassembler à 15 heures place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Aucun des deux rassemblements n'a été déclaré en préfecture.

8h : 14 établissements impactés

Pour cette nouvelle journée de mobilisation 10 établissements secondaires sont impactés ce jeudi par des manifestations ou rassemblement. Dix lycées sont touchés et 4 universités à Lyon : Lyon 3, l'IEP, l'INSA et Lyon 1.

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