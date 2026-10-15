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Laurent Gerra, dans son restaurant Léon de Lyon. @Antoine Merlet

Lyon : Laurent Gerra recalé par l’Institut Lyfe pour un partenariat

  • par Corentin Lucas
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    • Après avoir mis fin à sa collaboration avec le groupe Bocuse, l’humoriste et imitateur lyonnais Laurent Gerra espérait un partenariat avec les étudiants de l’Institut Lyfe, en vain.

    Laurent Gerra ne pourra pas compter sur les étudiants de l’Institut Lyfe pour ses restaurants lyonnais. Selon des informations de Lyon Décideurs, l’école a décidé de ne pas donner suite au projet de collaboration proposé par le célèbre humoriste et imitateur.

    À la tête de la brasserie Léon de Lyon du 1er arrondissement, et du Chanteclair, situé sur les pentes de la Croix-Rousse, Laurent Gerra cherchait un nouveau partenaire après avoir mis fin, en février dernier, à sa collaboration avec les équipes du groupe Bocuse.

    L’imitateur souhaitait désormais se rapprocher de l’Institut Lyfe, établissement lyonnais spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires. Les équipes de l’école se sont bien rendues dans ses établissements pour les visiter, mais n’ont finalement pas donné suite à sa proposition.

    "La personnalité de Laurent est très attachante et nous avons beaucoup de chance de l’avoir à Lyon. Maintenant, nous devons veiller à ne pas nous disperser. L’Institut n’est pas là pour prêter des ressources, mais pour offrir un parcours pédagogique aux étudiants", a expliqué l’établissement à nos confrères, qui se serait tourné sur un partenariat avec la Villa Florentine, hôtel situé dans le 5e arrondissement.

    Lire aussi : "Comment un peuple peut-il passer autant de temps à parler de nourriture ?"

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