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Mohamed Cheikh débarque à Lyon. @Top Chef

Gagnant de Top Chef, Mohamed Cheikh installe son restaurant de poulet frit à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Le gagnant de Top Chef en 2021, Mohamed Cheikh, débarque à Lyon avec son enseigne de restauration rapide Chik’Chill. Le restaurant spécialisé dans le poulet frit a ouvert ses portes ce mercredi 14 octobre.

    Les amateurs de poulet frit vont être ravis. Le chef Mohamed Cheikh, vainqueur de la douzième saison de Top Chef en 2021, vient d’inaugurer son restaurant rapide, Chik’Chill, au centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon. Pour marquer cette arrivée, Mohamed Cheikh a effectué une opération spéciale ce mercredi 14 octobre. "Les 200 premiers arrivés chez Chik’Chill Lyon Confluence repartiront avec leur menu offert par Mohamed Cheikh", avait-il annoncé sur Instagram.

    Chez Chik’Chill, le poulet frit est roi. L’enseigne propose des burgers garnis de filets de poulet panés, mais aussi des wings et des boneless, des morceaux de poulet désossés et panés. Plusieurs sauces viennent accompagner les recettes, comme la Smoked Barbecue, la Chipotle, la Jamaïcan Jerk ou encore la Mayo Momo. Les menus débutent à 12,50 euros.

    Lancé en février 2025 à Créteil, Chik’Chill se développe en partenariat avec Bertrand Franchise, groupe également impliqué dans le développement de Burger King en France. Désormais, Mohamed Cheikh souhaite conquérir la capitale des Gaules.

    Lire aussi : "C’est très bon" : à Lyon, le chef Christophe Carlier régale 25 000 élèves pour la 4e édition du Grand Repas

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