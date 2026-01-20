Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique

Adrien Drioli (Gauche républicaine et socialiste) a dénoncé les "propos inacceptables" de la candidate Cœur Lyonnais Laila Khallouk qui assurait dans un tweet, depuis effacé, que "les emplois fictifs à la mairie du 9e rapportent beaucoup d’argent aux élus municipaux".

Publié le 18 octobre dernier, mais depuis effacé, le tweet de Laila Khallouk, tête de liste Cœur Lyonnais dans le 9e arrondissement portée par Jean-Michel Aulas, a soulevé de nombreuses indignations. La candidate écrivait alors : "En revanche, les emplois fictifs à la mairie du 9e rapportent beaucoup d’argent aux élus municipaux, si vous êtes en quête de richesse, vous vous fatiguerez moins avec eux qu’avec nous qui sommes là pour agir plus que pour recevoir".

"Logique de polémique permanente"

Des accusations réfutées lors du dernier conseil du 9e arrondissement le 13 janvier dernier, notamment par Adrien Drioli (Gauche républicaine et socialiste), qui, comme le rapportent nos confrères du Progrès, a dénoncé "solennellement ces propos inacceptables". Toujours selon le conseiller, les dires de la candidate sont "scandaleux, diffamatoires et profondément contraires à l’esprit et aux valeurs républicaines. Le débat démocratique […] n’autorise ni l’insulte, ni la diffamation, ni l’injure publique, ni la mise en cause personnelle des élus sans fondement ni preuve".

Accusant, sans la nommer, Laila Khallouk d’être "dans une logique de polémique permanente et de dénigrement", Adrien Drioli pourrait saisir la justice. De son côté, la candidate de Jean-Michel Aulas n’a pas souhaité faire de commentaire auprès de nos confrères.

