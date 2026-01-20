Actualité
Laila Khallouk, tête de liste Coeur Lyonnais dans le 9e arrondissement de Lyon. @Lailakha69009

Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique

  • par la rédaction

    • Adrien Drioli (Gauche républicaine et socialiste) a dénoncé les "propos inacceptables" de la candidate Cœur Lyonnais Laila Khallouk qui assurait dans un tweet, depuis effacé, que "les emplois fictifs à la mairie du 9e rapportent beaucoup d’argent aux élus municipaux".

    Publié le 18 octobre dernier, mais depuis effacé, le tweet de Laila Khallouk, tête de liste Cœur Lyonnais dans le 9e arrondissement portée par Jean-Michel Aulas, a soulevé de nombreuses indignations. La candidate écrivait alors : "En revanche, les emplois fictifs à la mairie du 9e rapportent beaucoup d’argent aux élus municipaux, si vous êtes en quête de richesse, vous vous fatiguerez moins avec eux qu’avec nous qui sommes là pour agir plus que pour recevoir".

    Lire aussi : Municipales : Jean-Michel Aulas dévoile ses neuf têtes de liste à Lyon

    "Logique de polémique permanente"

    Des accusations réfutées lors du dernier conseil du 9e arrondissement le 13 janvier dernier, notamment par Adrien Drioli (Gauche républicaine et socialiste), qui, comme le rapportent nos confrères du Progrès, a dénoncé "solennellement ces propos inacceptables". Toujours selon le conseiller, les dires de la candidate sont "scandaleux, diffamatoires et profondément contraires à l’esprit et aux valeurs républicaines. Le débat démocratique […] n’autorise ni l’insulte, ni la diffamation, ni l’injure publique, ni la mise en cause personnelle des élus sans fondement ni preuve".

    Accusant, sans la nommer, Laila Khallouk d’être "dans une logique de polémique permanente et de dénigrement", Adrien Drioli pourrait saisir la justice. De son côté, la candidate de Jean-Michel Aulas n’a pas souhaité faire de commentaire auprès de nos confrères.

    Lire aussi : Pas d'appel d'offres pour l'oeuvre de la place Bellecour ? À Lyon, la grosse infox de Jean-Michel Aulas

    à lire également
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues 10:40
    Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique 10:07
    Carrefour
    Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour 09:33
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon 08:59
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:28
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée 08:08
    Police municipale
    Narcotrafic : cinq Colombiens lourdement armés arrêtés à Lyon 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus 07:12
    Eric Lafond
    Eric Lafond défend "l'ambition" d'un métro qui relie l'Ouest et l'Est lyonnais 07:00
    Valentin Lungenstrass
    "Renoncement" : la gauche dénonce l'arrêt du TEOL proposé par Aulas et Sarselli 19/01/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une représentation inédite du Cirque Imagine attendue au centre commercial de la Part-Dieu  19/01/26
    Lyon. "Oubliez ces déclarations" : son projet de méga-tunnel désavoué par un ministre, Aulas répond 19/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut