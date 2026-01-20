Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour

À Vénissieux, la galerie marchande du Carrefour Grand Parilly poursuit sa transformation. Un barbier vient d’ouvrir ses portes et un nouveau restaurant est attendu en 2026, marquant la fin progressive des cellules vacantes.

Le renouveau se confirme dans la galerie marchande du Carrefour Grand Parilly, à Vénissieux. Après plusieurs années marquées par des locaux inoccupés, le centre commercial enregistre l’arrivée de deux nouvelles enseignes selon nos confrères du Progrès. Depuis le 12 janvier, le salon Barber du Monde a officiellement ouvert, avec quelques semaines de retard sur le calendrier initial.

Autre nouveauté annoncée : une enseigne de restauration prendra place d’ici à juin 2026 dans les anciens locaux de la pharmacie, fermée après des difficultés financières. L’exploitant Carmila, filiale du groupe Carrefour, confirme cette installation sans encore dévoiler le nom du futur restaurant.

Ces ouvertures s’inscrivent dans une dynamique engagée depuis le printemps 2025, avec l’arrivée de plusieurs commerces comme un restaurant de burgers, une chocolaterie, une parfumerie ou encore un bijoutier.