Actualité
Carrefour
©JACQUES DEMARTHON / AFP

Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour

  • par La Rédaction

    • À Vénissieux, la galerie marchande du Carrefour Grand Parilly poursuit sa transformation. Un barbier vient d’ouvrir ses portes et un nouveau restaurant est attendu en 2026, marquant la fin progressive des cellules vacantes.

    Le renouveau se confirme dans la galerie marchande du Carrefour Grand Parilly, à Vénissieux. Après plusieurs années marquées par des locaux inoccupés, le centre commercial enregistre l’arrivée de deux nouvelles enseignes selon nos confrères du Progrès. Depuis le 12 janvier, le salon Barber du Monde a officiellement ouvert, avec quelques semaines de retard sur le calendrier initial.

    Autre nouveauté annoncée : une enseigne de restauration prendra place d’ici à juin 2026 dans les anciens locaux de la pharmacie, fermée après des difficultés financières. L’exploitant Carmila, filiale du groupe Carrefour, confirme cette installation sans encore dévoiler le nom du futur restaurant.

    Ces ouvertures s’inscrivent dans une dynamique engagée depuis le printemps 2025, avec l’arrivée de plusieurs commerces comme un restaurant de burgers, une chocolaterie, une parfumerie ou encore un bijoutier.

    à lire également
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Carrefour
    Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour 09:33
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon 08:59
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:28
    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée 08:08
    Police municipale
    Narcotrafic : cinq Colombiens lourdement armés arrêtés à Lyon 07:48
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus 07:12
    Eric Lafond
    Eric Lafond défend "l'ambition" d'un métro qui relie l'Ouest et l'Est lyonnais 07:00
    Valentin Lungenstrass
    "Renoncement" : la gauche dénonce l'arrêt du TEOL proposé par Aulas et Sarselli 19/01/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une représentation inédite du Cirque Imagine attendue au centre commercial de la Part-Dieu  19/01/26
    Lyon. "Oubliez ces déclarations" : son projet de méga-tunnel désavoué par un ministre, Aulas répond 19/01/26
    voiture police faits-divers
    À Rillieux-la-Pape, un coup de feu tiré sur la porte d'un appartement 19/01/26
    La 5e édition du meeting indoor de Lyon se déroulera le 24 janvier  19/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut