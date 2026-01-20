Actualité
police faits divers lyon
Photo d’illustration © Romane Thevenot

Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues

  • par La rédaction

    • Une conductrice de 32 ans a été arrêtée vendredi soir dans le secteur Foch après avoir livré un client. Son véhicule a été saisi en vue de sa destruction.

    Les policiers ont repéré vendredi 16 janvier vers 20 h un véhicule prenant un passager dans le secteur Foch, dans le 6ᵉ arrondissement, puis le redéposant une centaine de mètres plus loin. Intrigués par le comportement suspect de la conductrice, ils l'ont contrôlée et ont immédiatement constaté une forte odeur de cannabis.

    La femme a spontanément remis aux policiers un sac contenant 128 grammes de résine de cannabis, 63 grammes d'herbe, 110 grammes de kétamine, 49 grammes de cocaïne, 81 grammes de 3MMC, un buvard de LSD et 99 cachets d'ecstasy. Une sacoche renfermait 440 euros en numéraire.

    Âgée de 32 ans et de nationalité suisse, elle a reconnu les faits de vente de stupéfiants lors de son audition. Son véhicule a été saisi en vue de sa destruction et elle est poursuivie devant le tribunal judiciaire.

