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Photo d’illustration. © Tim Douet

Une enquête ouverte après la découverte d’un corps près de Lyon

  • par LR

    • Un corps sans vie a été découvert mardi 4 août en début de soirée à Quincieux, au nord de Lyon, par une connaissance de la victime. Une enquête a été ouverte.

    Il était environ 21 heures, mardi 4 août, lorsqu’une connaissance de la victime s’est rendue au domicile de cette dernière, situé à Quincieux, inquiète de n’avoir aucune nouvelle. Sur place, la porte de l’habitation était "grande ouverte", mais le pire restait à venir.

    Selon nos confrères du Progrès, le corps de la victime a en effet été découvert allongé sur le dos avec une plaie visible au niveau du coude, mais pas assez grave pour expliquer le drame. Des traces de sang ont également été retrouvées dans le couloir, la salle de bains et dans la chambre.

    Dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont placé le logement sous scellés. Une enquête a été ouverte, tandis qu’une autopsie doit être prochainement réalisée afin d’éclaircir les circonstances de cette mort.

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