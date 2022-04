Lyon : le Salon de l'automobile ouvre ses portes avec la présentation de deux bolides

Pour l'ouverture du Salon de l'automobile 2022 à Lyon jeudi 7 avril, deux voitures haut de gamme ont été présentées pour la première fois au public : la Maserati Grecale et la Honda Civic e:HE.

Ce sont deux modèles sur lesquels le Salon de l'automobile de Lyon a souhaité braquer les projecteurs pour attirer la foule. Pour l'ouverture de l'événement, jeudi 7 avril à Eurexpo, deux voitures haut de gamme ont été présentées pour la première fois au public par les constructeurs.

Il s'agit de la toute nouvelle Maserati Grecale, qui fait sa première apparition sur un salon dans sa version définitive. Deuxième SUV de la marque au Trident, plus compact que son grand frère le Levante, ce modèle perpétue les traditions de dynamisme et de design chères à Maserati. Ainsi, sous ses lignes élégantes et évocatrices de sportivité, le Grecale peut héberger trois moteurs essence offrant jusqu’à 530 chevaux dans l’explosive version Trofeo. Enfin, en 2023 apparaîtra sa déclinaison 100 % électrique, dénommée Folgore.

Autre attraction de cette première journée, la Honda Civic e:HE. Présentée pour la première fois au public et aux journalistes, la Honda Civic e:HE est le 11e modèle de cette série. La Civic ne sera disponible sur les routes européennes qu’en version hybride, dénommée e:HEV, collant ainsi au plus près des préoccupations environnementales du marché.

Les portes du Salon de l'automobile de Lyon sont ouvertes jusqu'à lundi 11 avril à Eurexpo.