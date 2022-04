Est de Lyon : le tram T3 bientôt prolongé jusqu'à Crémieu ?

Très fréquentée, la ligne T3 (Lyon - Part-Dieu - Meyzieu) pourrait être prolongée jusqu'à Crémieu, en Isère.

"L’est lyonnais, c’est le territoire le plus dynamique de notre région. L’idée est de prolonger le T3 jusqu’à Crémieu. La solution serait opérée par la région sur un ancien chemin de fer (CFEL). Nous allons en discuter avec les habitants pour connaître leurs attentes mais aussi avec le Sytral", a expliqué jeudi Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans Le Progrès.

Réponse du Sytral et de la Métropole de Lyon ? "J'y suis très favorable. Depuis toujours, on est très favorable à ce projet", souligne de son côté Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral.

Affaire à suivre.

