Inauguré en mai dernier, le park vélo Béraudier sera accessible à tous les usagers dès le 1er décembre. 1 500 places de stationnement sont disponibles.

La plus grande vélostation de France étend son offre. Inauguré le 14 mai dernier à proximité immédiate de la gare de la Part-Dieu (3e arr.), le park vélo Béraudier sera accessible à tous les usagers dès le 1er décembre grâce à la simple utilisation de leur carte bancaire. Jusqu’alors, seules les personnes possédant une carte TCL ou Oùra et s’étant préalablement inscrites sur lpa.fr (exploitant du site) pouvaient bénéficier des 1 500 places de stationnement.

La semaine prochaine donc, l’entrée dans le park vélo sera possible à un tarif unique de 2 euros. La carte bancaire servira de badge d’entrée et de sortie. Pour rappel, la vélostation est accessible 7j/7 de 4h30 à 1 heure et peut accueillir tous les types de cycle : vélos standards, vélos spéciaux type longtails et vélos cargos.

Lire aussi : Vélos électriques prétendument disparus de la Ville de Lyon : la mairie dénonce une nouvelle "fake news" de la droite