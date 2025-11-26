Actualité
Vélostation Béraudier à la Part-Dieu @CM

Lyon : le park vélo Béraudier accessible à tous les usagers dès le 1er décembre

  • par Clémence Margall

    • Inauguré en mai dernier, le park vélo Béraudier sera accessible à tous les usagers dès le 1er décembre. 1 500 places de stationnement sont disponibles.

    La plus grande vélostation de France étend son offre. Inauguré le 14 mai dernier à proximité immédiate de la gare de la Part-Dieu (3e arr.), le park vélo Béraudier sera accessible à tous les usagers dès le 1er décembre grâce à la simple utilisation de leur carte bancaire. Jusqu’alors, seules les personnes possédant une carte TCL ou Oùra et s’étant préalablement inscrites sur lpa.fr (exploitant du site) pouvaient bénéficier des 1 500 places de stationnement.

    La semaine prochaine donc, l’entrée dans le park vélo sera possible à un tarif unique de 2 euros. La carte bancaire servira de badge d’entrée et de sortie. Pour rappel, la vélostation est accessible 7j/7 de 4h30 à 1 heure et peut accueillir tous les types de cycle : vélos standards, vélos spéciaux type longtails et vélos cargos.

