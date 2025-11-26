Actualité
Xavier Rodriguez, CEO du groupe Jarnias, et Jacques Bordignon, directeur général d’Hydrokarst. @LinkedIn Xavier Rodriguez

Haute-Savoie : Jarnias prend de la hauteur après l’acquisition d’Hydrokarst

  • par evamorvany

    • Le groupe devient le leader européen des travaux d'accès difficile et souhaite doubler son chiffre d'affaires d'ici 2027.

    Pour une fois, avoir la tête sous l'eau donne le sourire. C'est du moins le cas du groupe Jarnias, expert haut-savoyard des travaux en hauteur et d'accès difficile. Il a annoncé mardi 25 novembre l'acquisition du groupe Hydrokarst, acteur reconnu des travaux hyperbares (aussi appelés plongeurs), hydromécaniques et de gestion des risques naturels. Il s'agit de la plus importante acquisition en Europe dans ce secteur, faisant de Jarnias le nouveau leader européen des travaux d'accès difficile.

    Hydrokarst compte près de 250 collaborateurs présents sur quatre zones géographiques (France, Suisse, Afrique du Nord et Afrique australe), et réalise la moitié de son chiffre d'affaires (de 45 millions d'euros) à l'international. Fort de 50 ans d'expérience avec la Société dauphinoise d’études et de montage (SDEM), le groupe s'est imposé comme la référence des marchés ultra techniques.

    Avec cette opération, Jarnias regroupe désormais près de 750 professionnels, 20 entreprises et 28 implantations dans six pays. Son chiffre d'affaires bondit de 60 à 105 millions d'euros avec un objectif affiché : le doubler d'ici 2027.

    15 % du marché français détenus par le groupe haut-savoyard

    Les deux groupes partagent la même ambition : faire évoluer le secteur des travaux difficile d'accès. Jacques Bordignon, directeur général d'Hydrokarst, en est convaincu : "Notre décision de rapprochement va changer le paysage de la profession. C’est une fierté d’apporter l’histoire, les connaissances et le savoir-faire du Groupe Hydrokarst au Groupe Jarnias et d’ainsi nous positionner ensemble comme le premier acteur européen des travaux d’accès difficile."

    Même son de cloche pour Xavier Rodriguez, le CEO du groupe Jarnias : "Nous nous dotons de compétences d’ingénierie, de nouveaux métiers experts et d’exécution rares, afin de poursuivre notre projet : devenir une référence internationale sur les opérations les plus complexes en accès difficile."

    Avec cette opération, Jarnias semble en bonne voie : le groupe détient désormais près de 15 % du marché français, un secteur très atomisé représentant environ 850 millions d'euros.

