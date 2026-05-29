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Site Lustucru à Saint-Genis-Laval. Google Maps

Saint-Genis-Laval : un salarié hospitalisé après un incident chimique à l’usine Lustucru

  • par LR

    • Un incident impliquant de l’acide nitrique s’est produit jeudi sur le site Lustucru de Saint-Genis-Laval. Une personne a été légèrement intoxiquée.

    Une intervention des secours a mobilisé pompiers et gendarmes jeudi après-midi autour de l’usine Lustucru de Saint-Genis-Laval, dans la métropole de Lyon. En cause selon nos confrères du Progrès : un dégagement toxique survenu lors d’une opération de nettoyage réalisée par une entreprise extérieure.

    Selon les premiers éléments, de l’eau serait entrée en contact avec une cuve contenant de l’acide nitrique, provoquant un nuage de vapeurs orangées. Un salarié, incommodé et souffrant d’irritations à la gorge, a été transporté à l’hôpital par précaution.

    Par mesure de sécurité, plusieurs dizaines d’employés présents sur le site ont été évacués ou confinés le temps de l’intervention. Un périmètre de sécurité a également été installé pendant plusieurs heures autour de l’usine. La préfecture du Rhône a indiqué qu’aucune trace de vapeurs toxiques n’avait été détectée à l’extérieur du site, le vent ayant rapidement dispersé le nuage.

    La direction de Lustucru assure de son côté que l’incident n’a aucun lien avec la production de pâtes et précise que l’activité de l’usine a repris normalement.

    C'est dans cette usine que le mois dernier un jeune employé d'une vingtaine d'années avait perdu la vie, happé par une machine servant à aplatir les pâtes.

    A lire aussi : Mort au travail chez Lustucru près de Lyon : un drame "de l’exploitation capitaliste", dénonce la CGT

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