Actualité
Un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente. ©SAVL

Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente

  • par Corentin Lucas
  • 1 Commentaire

    • Un an après la mise au jour de la porte antique de Lugdunum et d’une portion de voie romaine au cimetière de Loyasse, sur la colline de Fourvière (Lyon 5e), l'avenir du site reste flou.

    En avril 2025, les archéologues de la Ville de Lyon annonçaient une découverte majeure. Une entrée de la cité antique de Lugdunum et une section de la "voie de l’Océan", qui reliait la capitale de la Gaule lyonnaise à la Manche durant l'antiquité.

    Cette voie, longtemps connue par les chercheurs grâce à des textes antiques, n'avait jamais encore pu être admirée grace aux fouilles. Elle avait été construite pendant le règne d'Auguste, au 1er siècle avant J-C, pour faciliter les déplacements des troupes, le commerce et les échanges entre le centre de la Gaule et les régions du nord, mais aussi avec la Bretagne (l’actuelle Angleterre). Parce qu'il faut aussi souligner que Lyon n'a jamais été la "capitale des Gaules", mais plutôt une ville stratégique pour le commerce.

    Plan de Lugdunum durant l'Antiquité. @lyonhistorique
    Plan de Lugdunum durant l'Antiquité. @lyonhistorique

    Les éléments découverts l'an passé avaient donc été renfouis afin d’en garantir la conservation, dans l’attente d’un éventuel projet de valorisation de la part des élus écologistes. "Ce sera aussi un choix financier que les élus devront faire, probablement au prochain mandat", nous avait confié Sophie François, directrice du service archéologique de la Ville de Lyon, le 16 avril 2025.

    Lire aussi : Fourvière : quand l’emblème lyonnais menace de s’effriter

    Aucun projet acté à ce stade par la municipalité

    Contacté par nos soins mardi 14 avril, le service archéologique de la Ville de Lyon indique qu’aucune avancée concrète n’est à signaler à ce jour. "S’il venait à y avoir un projet, ce ne serait pas avant quelques années", précise-t-il, soulignant que ce type d’aménagement nécessite un budget important. Pour l’heure, aucune orientation n’a été donnée par les élus concernant l’avenir du site.

    Lire aussi : Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027

    Un rapport toujours en cours de rédaction

    Autre étape clé encore en suspens, la finalisation du rapport archéologique. Celui-ci est actuellement en cours de rédaction et n’a pas encore été transmis à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les équipes disposent d’un délai de deux ans après la découverte pour remettre ce document. Une étape obligatoire selon le Code du patrimoine.

    La Ville de Lyon a tout à gagner

    Un an après l’annonce de cette découverte exceptionnelle, l’entrée antique de Lugdunum devra donc encore patienter avant d’éventuellement se dévoiler au grand public, pour le plus grand regret des Rhodaniens et des touristes. Car il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs enjeux derrière ce bijou patrimonial.

    Outre les intérêts scientifiques et historiques, la Ville a tout a gagné en exposant au grand public cette découverte. Même si le budget devait être conséquent, les Lyonnais seraient certainement prêts à l’accepter, eux qui sont si attachés au patrimoine et à l'identité de la ville. En témoigne l'oeuvre Tissage urbain installée en 2025 de la place Bellecour, qui avait provoqué la colère de certains habitants attachés à ce lieu emblématique.

    à lire également
    Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France… sans vouloir accueillir la Grande Boucle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France… sans vouloir accueillir la Grande Boucle 18:48
    Liliane Daligand
    Article payant Liliane Daligand, professeure émérite de médecine légale  18:17
    Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente 18:10
    Sébastien Lecornu, Premier ministre. @STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Travail le 1er mai : une organisation patronale d'Auvergne-Rhône-Alpes dénonce un recul du gouvernement 17:54
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    Lyon : huit personnes interpellées dans le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Gerland 17:20
    d'heure en heure
    Surpopulation carcérale autour de Lyon : "Arrêtons la mise en danger", martèle Force Ouvrière 17:08
    Métropole de Lyon : le PCF scandalisé par un projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli 16:50
    Adolescent tué à Villefranche : cinq interpellations au total, dont un adulte pour détention d’arme  16:30
    Lyon : forcée à se prostituer, une adolescente de 15 ans secourue dans le 9e arrondissement 16:00
    Vaulx-en-Velin : coup dur pour le centre commercial Carré de Soie, une grande enseigne va fermer 15:10
    L’OL est bien en passe d’être vendu 14:29
    Match PSG - OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement ce dimanche 14:22
    Pikachu manga
    Japan Touch Haru et Geek Touch : 440 exposants attendus à Eurexpo Lyon les 25 et 26 avril prochains 13:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut