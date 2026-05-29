Le tunnel de Fourvière, les trémies de Perrache et une portion de l’A7 seront fermés une dernière fois ce week-end dans le cadre des travaux de rénovation et de maintenance.

C'est la dernière ligne droite pour les chantiers du tunnel de Fourvière et des viaducs de Pierre-Bénite. Ce week-end signera la dernière période de travaux pour ces deux axes routiers, fermés depuis trois week-ends. Les axes M6 et M7, une portion de l’A7 et le tunnel sous Fourvière fermeront une dernière fois ce vendredi, à partir de 22 heures, jusqu’à ce lundi 1er juin, 6 heures au plus tard.

Plus précisément, l'interdiction de la circulation concerne l’A7 à hauteur de Pierre-Bénite dans le sens Lyon-Marseille, entre l’échangeur de Pierre−Bénite (A7/A450) et celui de Saint−Fons (A7/D383). Après de nombreuses fermetures et des travaux débutés en janvier 2025, la rénovation des viaducs va être achevée.

L'éclairage du tunnel de Fourvière remplacé

En parallèle, le chantier destiné à la maintenance du tunnel de Fourvière ainsi que des trémies de Perrache sera finalisé. Par conséquent, les voies de circulation seront coupées dans les deux sens entre la Porte du Valvert et l’échangeur Lyon-Centre de la M7. L'accès au tunnel sous Fourvière , tout comme aux trémies 2, 4 et 5 de Perrache sera alors impossible.

Dans le tunnel, l'éclairage va être remplacé sur les tubes sud et nord, et des travaux sont prévus sur la chaussée du tube sud (sens Paris-Marseille) en raison d'importants problèmes visibles sur la chaussée. Fin des travaux également prévue pour le lundi 1er juin à 6 heures.



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