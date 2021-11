Lyon : le Lou Rugby surclassé par Montpellier

Les Lyonnais ont subi une claque samedi 30 octobre sur le terrain de Montpellier, lors de la 9e journée de Top 14. Écrasés 30 à 8 par le MHR, le Lou perd sa place sur le podium et concède une deuxième défaite de suite.

Depuis sa magnifique victoire contre le leader du championnat, Toulouse (25-19), le Lou n’y arrive plus. Battus par le Stade Français (23-18) il y a une semaine, les joueurs de Pierre Mignoni ont une nouvelle fois déjoué samedi 30 octobre face à Montpellier. Sur la pelouse du MHR, les Lyonnais n’ont tout simplement pas existé encaissant 30 points et n’inscrivant qu’une pénalité et un essai, en toute fin de match, pour l’honneur.

4 cartons jaunes pour le Lou

Privé de plusieurs internationaux ou blessés, Pierre Mignoni avait procédé à huit changements en titularisant pour la première fois son nouvel ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga. Mais, pour la première fois de la saison, celui-ci n’a pris aucun point.

C'est terminé ! Le LOU Rugby s'incline finalement 30-8 sur la pelouse de Montpellier. — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 30, 2021

Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les joueurs du Lou ont été dominés en conquête et trop indisciplinés. Ils ont notamment reçu quatre cartons jaunes et encaissé un essai de pénalité, consécutif à une succession de mêlées. Une rencontre à oublier pour le Lou, qui chute du podium et se fait dépasser au classement par Montpellier, qui s’est imposé 30 à 8.