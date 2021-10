Lyon : 360 personnes manifestent contre le pass sanitaire, la mobilisation baisse de nouveau 

Pour leur 16e samedi de mobilisation, les opposants au pass sanitaire étaient environ 360 à défiler dans les rues de Lyon, séparés en deux cortèges. Après avoir connu un léger regain d'affluence le week-end dernier, la mobilisation atteint son chiffre le plus bas à Lyon depuis le début de l’été.

En plein coeur des vacances d’octobre-novembre, pendant le week-end de la Toussaint, la mobilisation des opposants au pass sanitaire a connu un faible succès ce samedi 30 octobre. Après avoir marché ensemble le week-end dernier, les différents collectifs Lyonnais qui protestent contre le pass sanitaire se sont une nouvelle fois séparés.

Sur les coups de 14 heures, le collectif Lyon pour la liberté s’est élancé des Brotteaux en direction de la place Maréchal Lyautay, avec environ 300 personnes. Quand, dans le même temps, un second cortège emmené par les collectifs Coronafolie et Agora event Lyon a défilé entre la place Jean-Macé et la place Carnot. Au total, les deux mobilisations, qui se sont déroulées sans incident, ont réuni 360 personnes, selon les chiffres communiqués par la Préfecture du Rhône.

Mobilisation la plus faible

Depuis le début des manifestations contre le pass sanitaire à Lyon, il s’agit de la mobilisation la plus faible, alors que le mouvement avait connu un léger regain d'affluence le week-end dernier, après avoir baissé de manière continue à partir du mois de septembre.

Pour mémoire, le mouvement anti-pass à Lyon avait connu sa plus forte mobilisation le 4 septembre avec 3700 manifestants, selon la préfecture. Les anti-pass étaient 2800 le 14 août, 1500 le 18 septembre, 1000 le 25 septembre, plus que 400 le 16 octobre, 800 le 23 octobre et finalement 360 ce samedi 30 octobre.