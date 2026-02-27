Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon

Nouveauté lors de la finale du Bocuse d'Or Europe programmée à Eurexpo Lyon les 15 et 16 mars prochains. Cette année, les candidats devront s'affronter lors d'une ultime épreuve face au public.

Une nouveauté s'immisce dans la finale du Bocuse d'Or Europe 2026 prévue les 15 et 16 mars prochains à Eurexpo Lyon dans le cadre du Sirha. Après le thème "plateau", puis "terre et mer aux saveurs méditerranéennes", le Bocuse d'Or Europe 2026 lève le voile sur sa dernière épreuve : "On Stage".

Après plus de deux heures d'épreuves, la vingtaine de candidats en lice devra faire face à une ultime étape de dix minutes. Lors de cette dernière, chaque chef sera invité à sortir de sa cuisine pour réaliser une émulsion inspirée de l'aïoli provençal, seul, face aux supporters et au jury.

Pour gagner, chaque chef devra mettre en valeur son patrimoine culinaire national par un ingrédient, une technique, un ustensile, sans aucun appareil électrique à disposition autre qu'une plaque à induction. En l'absence du chef, c'est son commis qui prendra le relai côté cuisine pour assurer la continuité des préparations.

Vingt équipes en lice

Le chef toulonnais du campus de Groisy, Maxence Baruffaldi et son commis Arthur Fauriel devront affronter dix-neuf autres chefs venus de pays d'Europe entière. Ils commenceront l'épreuve à 10 h et tenteront de succéder au français Paul Marcon, vainqueur du Bocuse d'Or 2025.

