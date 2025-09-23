La Ville de Lyon cède une parcelle estimée à 16 millions d'euros pour permettre l'extension d'Interpol

Le siège d’Interpol est installé à la cité internationale à Lyon.

La Ville de Lyon va céder une parcelle de plus de 6 500 m2 à Interpol pour permettre son extension d'ici 2029.

Le projet d'extension d'Interpol prend tout doucement forme. Le conseil municipal de Lyon votera jeudi 25 septembre une délibération actant la cession à l'euro symbolique d'une parcelle de plus de 6 500 m2, jouxtant le siège actuel de l'organisation internationale.

Livraison à horizon 2029

Selon la délibération que Lyon Capitale a consulté, la valeur du terrain est estimée à 15,8 millions d'euros. Elle doit permettra la construction de "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées". Le dépôt du permis de construire devrait intervenir à l'automne 2026, pour une livraison du chantier estimée à horizon 2029.

Cette délibération acte ainsi le lancement d'une opération à plus de 60 millions d'euros négociée en 2023 entre l'État, la Région, la Métropole et la Ville de Lyon. Un enjeu économique majeur pour cette dernière puisqu'on estime que 9 000 visites à Lyon sont liées à l'organisation internationale de police criminelle chaque année.

Très critique envers le président actuel d’Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, accusé de torture, le maire de Lyon avait qualifié sa nomination de "honte". L'édile écologiste n'avait pas pour autant remis en cause la présence de l'organisation à Lyon.